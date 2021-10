Covid, contagi in discesa tra le Apuane

Nelle ultime 24 ore sono emersi tre nuovi casi in tutta la provincia. Fermi i decessi. I dati aggiornati dal bollettino regionale

MASSA CARRARA — L'esito dei tamponi effettuati nella provincia apuana ha permesso di individuare, tra ieri e oggi, 3 nuovi casi di Coronavirus. I dati emergono dall'ultima rilevazione diffusa dalla Regione e aggiornata alle ultime 24 ore.

I nuovi casi registrati in Toscana sono 145. Il report della Regione segnala 4 nuovi decessi collegabili al Covid in Toscana, ma nessuno di questi è avvenuto nella provincia apuana.

Da inizio epidemia in provincia di Massa Carrara si sono registrati 14.912 casi di Covid-19 e 534 decessi collegabili al virus. Per leggere i dati aggiornati sul Covid in Toscana cliccate qui.