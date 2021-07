Covid tra le Apuane, altri 7 casi

I dati aggiornati fanno salire a quota 13459 i casi di positività al Coronavirus registrati da inizio epidemia in provincia di Massa Carrara

MASSA CARRARA — In provincia di Massa Carrara sono stati accertati 15 nuovi casi di Coronavirus: 7 nella zona Apuana (5 a Carrara, 2 a Massa) e 8 in Lunigiana (Tresana 3, Casole in Lunigiana 1, Villafranca in Lunigiana 1, Licciana Nardi 1, Fivizzano1, Aulla 1).

I dati aggiornati fanno salire a quota 13459 i casi di positività al Coronavirus registrati da inizio epidemia in provincia di Massa Carrara.

Tra ieri e oggi in Toscana sono emersi 470 nuovi contagi.