Dopo il vaccino l'infermiera Maria Laura sta bene

Andrea Crisanti contro Luca Zaia sui contagi in Veneto: «Non dipendono dai tanti tamponi, è una lettura sbagliata»

Il governatore Giani ha incontrato via social con altri sanitari l'infermiera vaccinata ieri all'ospedale delle Apuane contro il Covid19

MASSA — Sta bene e non ha accusato alcuna reazione avversa al vaccino contro il coronavirus Covid-19, l'infermiera di Massa Maria Laura Lucchesi che ieri in occasione del Vaccine-day ha ricevuto una delle prime dosi toscane all'ospedale delle Apuane di Massa.

La conferma è arrivata durante il colloquio intrattenuto oggi via Facebook con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha parlato con sei sanitari protagonisti ieri delle vaccinazioni per l'avvio della campagna anti-Covid. Tra loro, anche l'infermiera Lucchesi.

Esortazione ad aderire alla campagna vaccinale e conferma sullo stato di buona salute è arrivata anche dagli altri operatori sanitari interpellati da altre province del territorio toscano.