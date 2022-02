Ma esiste per davvero la fragola-pesce? Non è che uno dei misteri su cui farà luce la videconferenza che porta la scienza nelle scuole

MASSA — Ma esiste per davvero la fragola-pesce? Non è che uno dei misteri su cui farà luce la videconferenza che porta la scienza nelle scuole e che nel caso specifico rivelerà tutta la verità sugli Ogm tra bufale e realtà, fornendo agli studenti fonti affidabili e qualificate per informarsi correttamente.

L'appuntamento è per domani 16 Febbraio alle 11 tra il genetista Mauro Mandrioli e il liceo classico Rossi di Massa. L'appuntamento si inquadra nel ciclo La Scienza a Scuola di Zanichelli, videoincontri tra ricercatori e personalità del mondo scientifico e studenti di licei ed istituti di diverse regioni italiane per raccontare le storie di chi lavora alle frontiere della ricerca, comunicando la passione per la scienza e facendo il punto su cosa sappiamo e su che cosa stiamo per scoprire in matematica, fisica, chimica, biologia e medicina con particolare attenzione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu.

A Massa si parla appunto di Ogm: sì ma cosa sono gli organismi geneticamente modificati? E perché in molti ne temono l'impatto su salute e ambiente? Gli Ogm, spiegano gli esperti, sono in realtà un insieme molto eterogeneo di prodotti, alcuni dei quali sono sicuri, altri meno. Ma bisogna diffidare dalle bufale. Il genetista Mandrioli farà chiarezza, proponendo link a fonti di informazione affidabili.

Mauro Mandrioli, biologo, insegna genetica all’Università di Modena e Reggio Emilia, dove studia la genetica di insetti e batteri di interesse agrario. Coordina il Digital Agriculture Laboratory e insegna genetica generale, molecolare e microbica nei corsi di laurea in biologia e biotecnologie. Ha pubblicato più di 100 articoli su riviste internazionali e tenuto numerose conferenze nelle scuole.



L’incontro fa parte del ciclo La Scienza a Scuola di Zanichelli. Video-incontri con ricercatori e personalità del mondo scientifico per licei ed istituti di diverse regioni italiane per raccontare a studenti e insegnanti le storie di chi lavora alle frontiere della ricerca. Sono storie che comunicano passione per la scienza e danno idee su cosa sappiamo e su che cosa stiamo per scoprire in matematica, fisica, chimica, biologia e medicina con particolare attenzione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.