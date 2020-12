Ancora nubifragi sulla Toscana, l'allerta continua

Terremoto in Croazia: la diretta

Prolungato per altre 24 ore il codice giallo. Il maltempo continuerà a colpire soprattutto province occidentali, soprattutto sulla costa

FIRENZE — La Toscana continua ad essere interessata dal transito di sistemi perturbati. Per questo la sala operativa della Protezione civile regionale ha prolungato fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 30 dicembre, il codice giallo per rischio idrogeologico (frane ed esondazioni).

Previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, possibili su tutto il territorio regionale ma soprattutto sulle zone occidentali, in particolare lungo la costa.

Per oggi si prevede mare ancora agitato sul litorale settentrionale, in attenuazione per domani.