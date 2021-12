"Animali a Capodanno, proteggiamoli così"

Quarantena e super green, ecco cosa cambia: tutte le novità in 1 minuto

Il Comune ha realizzato un volantino coi consigli per tutelare gli amici a quattro zampe dai botti della festa. Ricordando che è vietato esploderne

CARRARA — Premesso che a Carrara esplodere petardi e fuochi d'artificio è vietato dal regolamento di polizia municipale del 2018, i fragori della festa di San Silvestro sono comunque alle viste e il Comune pensa alla tutela degli animali domestici realizzando un volantino con 5 consigli per aiutarli ad attenuare la paura dei botti.

Cinque i consigli suggeriti nella grafica proprio da un gatto e da un cane già intimoriti alla sola idea dei rumori della notte che porta al 2021. "Non lasciarci all'aperto", "Se sono un cane, portami a spasso nel tardo pomeriggio prima che inizino i botti", "Se ci nascondiamo lasciaci lì", "Se siamo nervosi, minimizza" e in particolare "Se soffriamo di cuore, siamo anziani o fragili, contatta prima il veterinario".

Questa la sintesi dei consigli con le parole di Fido e Micio. L'amministrazione comunale rinforza ricordando che "petardi e botti possono provocare a cani e gatti attacchi di panico e comprometterne l'udito". E invita a "tenere gli animali in casa, lontano dai luoghi dove possono esplodere i petardi, avendo cura di non lasciarli mai soli, cercando di rassicurarli e distrarli. Tenere accesi radio e televisione, chiudere finestre e persiane, servirà ad attutire il rumore dei botti", conclude in una nota.

Il volantino realizzato dall'amministrazione