L'autismo tinge di blu la scultura di Dunchi

Il monumento verrà illuminato nel colore della patologia da stasera fino all'11 di Aprile in segno di vicinanza verso chi ne è affetto

CARRARA — Per accendere i riflettori sull'autismo, da stasera e fino a domenica 11 aprile si illumina di blu la scultura Armonia di luci e ombre di Nardo Dunchi: così il Comune di Carrara aderisce alla Giornata Mondiale per la consapevolezza e la sensibilizzazione dell’autismo, in accoglimento della richiesta dell’Associazione Autismo Apuania onlus, per offrire così un simbolico segnale di vicinanza a tutte le persone che devono affrontare quotidianamente le difficoltà legate a questa forma di disabilità.

Grazie alla collaborazione di Nausicaa spa, si colora di blu la scultura al centro della rotatoria tra il viale XX Settembre e la statale Aurelia a Turigliano nelle date attorno al 2 aprile, data in cui ricorre la Giornata Mondiale per la Consapevolezza e la Sensibilizzazione sull’Autismo istituita nel 2007 allo scopo di attirare l’attenzione su questo problema grave e in crescita, evidenziando il bisogno di migliorare la qualità di vita delle persone che ne soffrono e delle loro famiglie.

L’associazione Autismo Apuania Onlus si è costituita nel marzo 2004 con la missione di difendere i diritti delle persone autistiche e delle loro famiglie, collaborando con gli enti preposti, pubblici e privati, per facilitarne l’integrazione e l’inclusione sociale. Anche quest’anno si unisce alle iniziative che si svolgono in tutto il mondo per il 2 aprile, che ormai è diventato il blue day, la giornata blu.