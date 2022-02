Il nuovo parco con le torri e i giochi inclusivi

Sono partiti i lavori per realizare l'area adatta a far divertire i bambini. Si trova nella pineta ed è vicino alle scuole elementari

CARRARA — Sono partiti i lavori per la realizzazione di un nuovo parco giochi per bambini ad Avenza, nella pineta di via Campo D'Appio a poche decine di metri dall’intersezione con viale Galilei. L’intervento, per un investimento complessivo di 34.430 euro, prevede la realizzazione di un’area ludica attrezzata su una superficie verde di circa 2.000 metri quadri dove verranno installate una composizione multigioco a più torri, un’altalena di tipo inclusivo e alcune panchine in legno.

"Dopo l’avvio dei lavori a Marina di Carrara, dove stiamo realizzando un’area gioco nel giardino pubblico tra via Commercio, via Garibaldi e via Firenze, abbiamo avviato un altro cantiere. In questo caso siamo vicini alla scuola primaria Rodari, in un contesto densamente abitato e di facile fruizione vista la disponibilità di numerosi parcheggi: l’obiettivo è quello di dare ai bambini del quartiere uno spazio bello e sicuro dove ritrovarsi", spiega l’assessore alla cultura e al decoro Federica Forti.

"Anche qui come a Marina, inoltre - prosegue - andiamo a riqualificare un’area verde finora quasi inutilizzata e andiamo a darle una funzione". Tutti gli interventi in corso sulle aree ludiche prevedono particolare attenzione al tema della inclusività: i nuovi parchi di Avenza e Marina saranno dotati di attrezzature accessibili anche ai bambini con disabilità, e il parco all’interno del plesso Giampaoli in via Marco Polo sarà dotato di una nuova altalena inclusiva.