All'hub di Marina i vaccini a suon di musica

Arriva anche a CarraraFiere il tour nei poli vaccinali italiani ideato da Maurizio Cantore. Il concerto avrà una parte classica e una jazz

CARRARA — All'hub vaccinale di Marina di Carrara i vaccini si fanno a suon di musica. Accade venerdì pomeriggio prossimo a partire dalle 16,30, quando a Carrafiere approda il tour musicale negli hub italiani per accompagnare la campagna vaccinale ideato da Maurizio Cantore e promosso dall'Associazione Donatori di Musica e che Andrea Mambrini, con la collaborazione dell'Azienda USL Toscana nord ovest - Zona Apuana diretta da Monica Guglielmi, porterà a CarraraFiere.

Musicisti di caratura internazionale daranno vita a un concerto della durata di un'ora e mezza diviso in due parti: una classica e una jazz. Per il concerto classico si esibiranno Carlo Palese al pianoforte e Alberto Bologni al violino, per il concerto jazz Ugo Bongianni al piano e la cantante Sara Maghelli.

L’associazione Donatori di Musica da anni offre momenti di svago e sollievo ai pazienti oncologici. Ancora una volta la musica sarà così la protagonista di un evento importante per la comunità con un messaggio di ritrovato benessere e di speranza. E' possibile seguire l'evento in diretta facebook sul profilo dell’Asl Toscana nord ovest.