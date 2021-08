Spaccio sulla via del ritorno dal rave, arrestata

La giovane stava rientrando a casa in Lombardia dopo il rave party a Valentano, nel Viterbese. Il camper è stato controllato e a bordo ecco la droga

CARRARA — E' stata arrestata in flagranza per spaccio una ragazza di 21 anni di passaggio a Carrara a bordo di un camper con altre due persone di ritorno dal rave party che per giorni ha radunato migliaia di ragazzi da tutta Europa a Valentano, nel Viterbese al confine con la Toscana. I tre erano diretti in Lombardia.

E ieri notte gli uomini della volante del commissariato di Carrara hanno notato un camper sospetto in transito nel territorio comunale, così hanno proceduto a un controllo per identificare gli occupanti. E' emerso subito che i tre a bordo avevano precedenti specifici per spaccio di sostanza stupefacente.

Alla perquisizione personale, poi, la ragazza è risultata in possesso di una busta con mezzo etto di ecstasy e una pasticca di MDMA, oltre a un bilancino di precisione, evidentemente utilizzato per suddividere in dosi le pasticche da vendere poi al dettaglio.

Al termine degli accertamenti di rito la giovane ha dichiarato di essere in transito da Carrara dopo il rave di Valentano per tornare in Lombardia dove vive. Per la giovane è scattato l’arresto in flagranza di reato per il delitto di detenzione al fine di spaccio di stupefacente del tipo MDMA e ecstasy.