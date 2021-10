Il torrente Carrione ora è più sicuro

Inaugurato il primo lotto delle opere di adeguamento idraulico. Presente anche l'assessora regionale all'ambiente Monia Monni

CARRARA — Questa mattina a Carrara è stata inaugurata la fine dei lavori del primo lotto delle opere di adeguamento idraulico sul torrente Carrione. Presente anche l’assessora regionale all’ambiente, Monia Monni.

Si tratta di lavori per un importo complessivo di oltre 1,5 milioni di euro, che riguardano il tratto limitrofo al ponte ferroviario della linea Pisa-Genova, in fase di ultimazione, e consistono nel consolidamento della sponda destra per una lunghezza di 115 metri e della sponda sinistra per una lunghezza di 102 metri.

Le nuove difese delle sponde sono volte a garantire il transito di una portata d’acqua con tempo di ritorno trentennale stimato in 306 metri cubi al secondo. Rientrano fra gli interventi di consolidamento ed adeguamento statico, propedeutici alla realizzazione dell’alveo di magra, prevista nello studio idraulico redatto dal professor Seminara.

Sul torrente Carrione la Regione ha ultimato, ha in corso o in fase di progettazione interventi su ben 11 tratti, a partire dalla foce fino a risalire all’altezza di via San Martino. Le opere di messa in sicurezza comprendono anche interventi sul ramo di Colonnata e su quello di Torano per un importo di ulteriori 2 milioni di euro.

“Oggi abbiamo inaugurato – ha detto Monni – un lotto di consolidamento degli argini del Carrione, del valore di 1 milione e mezzo. Il Carrione è un "sorvegliato speciale" per la Regione che, dal 2014, ha investito su questo fiume 30 milioni di euro, cifra che testimonia l'impegno e l'attenzione verso questo corso d'acqua che, nel tempo, ha causato molti problemi. Il fiume è stato oggetto di una progettazione articolata e complessa, che ha portato alla redazione di un Master plan che stiamo eseguendo per lotti funzionali. C'è ancora lavoro da fare, ma procediamo con costanza verso l'obiettivo della maggiore sicurezza di questo territorio".

All’inaugurazione erano presenti anche il sindaco, Francesco De Pasquale e gli assessori comunali alle opere pubbliche e all’ambiente Andrea Raggi e Sarah Scaletti.

"Proseguono – ha detto nell’occasione il sindaco Francesco De Pasquale - i lavori di messa in sicurezza del Carrione a cura della Regione Toscana. Si tratta di opere strategiche per la cittadinanza, interventi su cui l’attenzione deve essere sempre elevatissima. La visita dell'assessore Monni conferma la disponibilità dell'amministrazione toscana. La sicurezza della città non può che essere una priorità, per le fragilità ormai note del nostro territorio ma anche per il rischio sempre più elevato dovuto ai cambiamenti climatici. La nostra amministrazione monitora costantemente la realizzazione del masterplan e si confronta puntualmente con la Regione per una buona riuscita delle opere. In quest’ottica è fondamentale che venga completato il finanziamento e sia dato avvio in tempi brevi alla realizzazione dell’alveo di magra: se per il tratto che va dalla foce del Carrione all'autostrada le risorse sono già state stanziate, mancano ancora quelle per il tratto tra l'autostrada e la zona della stazione. Si tratta di un intervento da realizzare prima possibile per rendere efficaci anche i lavori già completati".