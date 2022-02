Quattro ponti da curare, via libera ai progetti

I costi sono stabiliti e la procedura di affidamento dei lavori è indetta. Si avvicina la manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale

MASSA — Sono 4 i progetti relativi ad altrettanti ponti della viabilità provinciale in Lunigiana approvati dal settore tecnico della Provincia di Massa-Carrara per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria con un investimento complessivo di circa 770mila euro.

Nelle distinte determine dirigenziali vengono specificati i singoli costi per ogni infrastruttura e allo stesso tempo viene indetta la procedura di affidamento diretto dei lavori che riguardano la strada provinciale 19 Olivola nel comune di Aulla (ponte al chilometro 0,600) per un investimento di 200mila euro, la strada provinciale 36 Arzelato nel comune di Zeri (ponte al chilometro 19,050) per 150mila euro, la strada provinciale 41 Pognana nel comune di Fivizzano (ponte al chilometro 9,100) per 220mila euro e la strada provinciale 60 Villanova nel comune di Fivizzano (ponte al chilometro 2,650) per 200mila euro.

Le somme destinate a questi lavori rientrano all’interno del finanziamento assegnato dal Ministero per le infrastrutture in due tranche tra Marzo e Maggio 2020: sulla base di questo la Provincia aveva presentato nel Novembre 2020 al ministero le 31 schede del piano di intervento suddividendo la somma attribuita, un totale di 5 milioni 616 mila euro per il periodo fino al 2024, in interventi tra manutenzione straordinaria di 10 ponti (55% delle risorse) e ripristino, sistemazione e messa in sicurezza della viabilità.