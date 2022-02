Campo sportivo mal tenuto, revoca dell'affidamento

Ucraina, Putin: «Se vogliamo la guerra? Certo che no, la Russia non vuole una guerra»

Due sopralluoghi e lì la scoperta: cancelli aperti, deterioramento degli spazi, atti vandalici. Così l'amministrazione comunale ha preso l'iniziativa

MASSA — Due sopralluoghi a distanza di un mese l'uno dall'altro e sempre la stessa situazione: cancelli aperti, spazi deteriorati e oggetto di atti vandalici, sporcizia dappertutto. E allora l'amministrazione comunale ha preso l'iniziativa ed ha avviato le procedure di revoca dell'affidamento dell'impianto sportivo di Turano all'attuale gestore.

Ne dà notizia lo stesso Comune di Massa in una nota: "Sono stati effettuati due sopralluoghi, il 10 Gennaio e il 10 Febbraio, grazie ai quali gli uffici del settore Sport e Lavori Pubblici hanno potuto accertare il cattivo stato di manutenzione ordinaria dell’impianto, non conforme alle esigenze di utilizzo della cittadinanza, denotando così il mancato rispetto della convenzione che regola i rapporti tra il gestore e l’amministrazione comunale".

Nello specifico, spiega ancora la nota, in entrambi i sopralluoghi è emerso che "il campo sportivo non era custodito né oggetto delle regolari attività programmate dal gestore, neppure negli orari stabiliti, ma comunque accessibile da chiunque dall’esterno essendo i cancelli lasciati aperti. La mancata custodia ha portato ad un precoce deterioramento della struttura che è stata anche oggetto di atti vandalici e conferimento di rifiuti non autorizzato".

Dunque, la reazione: "A fronte di queste gravi inadempienze, il Comune di Massa ha ritenuto necessario attivare l’iter amministrativo per la revoca dell’affidamento di gestione all’attuale società". Adesso l'amministrazione cercherà un nuovo soggetto gestore per restituire la struttura alla collettività.

“La nostra azione è concentrata anche sulla creazione di spazi idonei in cui poter praticare sport in sicurezza", dichiara il sindaco Francesco Persiani. “Il campo sportivo di Turano riveste un’importanza strategica per soddisfare le esigenze di spazi sportivi che spesso ci vengono manifestate dalla società locali e dai cittadini", sottolinea l’assessore allo sport Paolo Balloni.