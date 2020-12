Coronavirus, altri due decessi e 64 nuovi casi

Questi i numeri del Covid-19 nelle ultime 24 ore in provincia di Massa Carrara, che resta quella toscana con più decessi in rapporto alla popolazione

MASSA CARRARA — Il report Covid-19 di oggi della Regione Toscana segnala altri due decessi collegati al virus in provincia di Massa Carrara su 34 in Toscana (alcuni dei quali avvenuti nei giorni precedenti e non nelle ultime 24 ore).

Le ultime due vittime registrate nella nostra provincia sono due uomini, di 63 e 92 anni. Il numero di decessi di persone risultate positive nella provincia apuana viene così purtroppo aggiornato a 348 da inizio epidemia.

All’ospedale Apuane sono 87 i ricoverati in area Covid, 14 dei quali necessitano di assistenza in terapia intensiva. All'ospedale di Pontremoli, invece, sono 18 i ricoverati, nessuno di questi in terapia intensiva.

I nuovi contagiati sul territorio provinciale, nell'arco delle ultime 24 ore, sono stati 64, numero in linea con quello dei giorni scorsi. Con questi ultimi casi salgono a 7.202 le positività al coronavirus emerse in provincia di Massa Carrara dall'inizio dell'epidemia.

Questa la ripartizione dei nuovi casi per ambito e Comune di residenza, come riferiti dalla Ausl Toscana nord ovest: Apuane 51 casi (Carrara 21, Massa 28, Montignoso 2), Lunigiana 13 casi (Aulla 2, Fivizzano 1, Fosdinovo 3, Licciana Nardi 4, Tresana 2, Zeri 1).

La provincia, con tasso grezzo di 178,6 decessi su 100mila abitanti, resta prima in Toscana per mortalità legata al Covid-19 in rapporto alla popolazione. La media toscana è di 84,5, quella italiana di circa 106,1 morti ogni 100mila abitanti.

