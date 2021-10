Covid, 17 nuovi casi tra Apuane e Lunigiana

I contagi emersi nelle ultime 24 ore toccano in tutto 6 territori comunali dell'area provinciale. Ecco in dettaglio tutti i parametri aggiornati

PROVINCIA DI MASSA CARRARA — Sono 17 i nuovi casi di contagio da Covid-19 emersi nelle ultime 24 ore sul territorio provinciale di Massa Carrara, tra le zone Apuane e Lunigiana dove complessivamente da inizio pandemia le persone positive sono ad oggi 14.812. Non si registra alcun nuovo decesso, il che mantiene stabile la triste conta delle morti riconducibili al virus a 533 in provincia dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

I tamponi positivi emersi in più rispetto a ieri si trovano 8 nella zona Apuane e segnatamente nei territori comunali di Carrara 3 e Massa 5.

In Lunigiana si registrano 9 nuovi casi dislocati tra Aulla 4, Fivizzano 2, Pontremoli 2, Zeri 1.

Nel territorio della Asl Nord Ovest oggi sono 75 i nuovi casi riscontrati, mentre rimangono isolati in sorveglianza attiva per essere entrati in contatto con persone contagiate 5.892 cittadini.

Per leggere i dati relativi a tutta la Toscana clicca qui.