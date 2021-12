Col Covid diventa virtuale anche la Quintana Cybea

La rievocazione con la XXXII Giostra vedrà gli allievi correre le carriere non in successione ma in contemporanea sulla pista digitale

MASSA — Il dilagare dei contagi da Covid-19 legato in particolare alla variante Omicron rende virtuale anche un evento d'impronta rinascimentale come la Quintana Cybea. La XXXII edizione della rievocazione storica della Giostra si svolge sì stamani a Palazzo Ducale con l'organizzazione dell'Associazione Ducato, ma con presenza solo parziale dei giostranti.

In particolare gli allievi, rappresentanti di istituti scolastici, correranno la carriera sulla pista virtuale e non in successione come consuetudine, bensì in contemporanea avendo ciascuno il proprio tracciato digitale.

La disputa consiste nel tentare di infilare, tenendo in resta la propria lancia lignea lunga 2 metri e 40 centimetri, nel minor tempo possibile e il maggior numero di anelli (uno alla volta per un totale di 6 anelli, sui due rettilinei della pista: 3 + 3), all’interno del circuito ovoidale di 20×48 metri. La singolar tenzone così organizzata verrà trasmessa in diretta streaming sul sito dell’Associazione.

Poi ci sono i cavalieri giostranti storici, presenti, che sono: per il Borgo della Montagna il Cavaliere Davide Mehdizadeh, detto "Sceicco" (in sostituzione di Giovanni Arquint, impossibilitato a partecipare questa mattina), per il Borgo dell’Arancio il cavaliere Simone Felici, detto “Principe” (in sostituzione di Giacomo Poli Barberis, impossibilitato a partecipare questa mattina); per il Borgo di Bagnara (Sergio Cosci), detto "Saracino" (è il cavaliere che ha vinto più Giostre della Quintana Cybea); Per il Borgo della Mimosa Radicchi Nicola detto "Fulmine"; per il Borgo del Mare l’amazzone Giulia Pianini detta “Fantaghirò” (la prima donna a correre la Quintana Cybea).