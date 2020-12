Fondi in arrivo per la difesa del suolo

Milano, uomo ucciso in strada con una coltellata alla gola: le immagini dal luogo dell'omicidio

Ammontano a circa 5 milioni le risorse destinate al ripristino del reticolo idraulico minore della provincia, con priorità alla zona Ronchi Poveromo

MASSA CARRARA — Nella provincia di Massa Carrara si va verso il ripristino del reticolo idraulico minore con un investimento di circa 5 milioni di euro in arrivo per interventi di difesa del suolo e orientati alla tenuta idrogeologica del territorio che vedono come attuatori la Regione Toscana, tramite il genio civile, e i consorzi di bonifica.

L'intervento vede come asset principale quello nell’abitato Ronchi Poveromo, ma secondo quanto specificato dalla Regione interessa anche altri territori comunali. L’opera si inquadra in un pacchetto approvato dalla giunta toscana nell'ambito del V atto integrativo all’accordo di programma stipulato dalla Regione nel 2010 con il ministero dell’ambiente per ampliare l'azione programmatica di prevenzione del rischio idrogeologico e della riqualificazione dei corsi d'acqua.

Soddisfazione arriva dall'assessore regionale all'ambiente Monia Monni. Si tratta di interventi, sottolinea la nota di giunta regionale, volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana ed alla sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, attraverso la riduzione del rischio idrogeologico.