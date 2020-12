Il Covid non molla, oggi ancora 5 vittime

Londra: migliaia di persone in fuga dalla capitale inglese dopo l'annuncio del lockdown

Oltre ai decessi si registrano anche 21 nuovi casi di positività nel bollettino sui contagi quotidianamente emesso dalla Regione Toscana

MASSA CARRARA — Covid-19: sono 21 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati in provincia di Massa Carrara nelle ultime ventiquattro ore, a cui si aggiungono purtroppo 5 decessi in più rispetto a ieri. Il dato arriva con il bollettino sui contagi quotidianamente emesso dalla Regione Toscana e porta il totale di casi di positività sul territorio provinciale a 7.423 contagiati e a 373 il numero complessivo di vittime da inizio pandemia.

Massa Carrara si conferma così tra le province col più alto tasso di notifica.

A livello aziendale, nella Asl Nord Ovest oggi si contano 203 nuovi positivi, mentre le persone complessivamente in sorveglianza attiva per essere entrate in contatto con persone contagiate sono 12.505.

Per leggere i dati relativi a tutta la Toscana clicca qui.