Zero casi di Covid nel territorio Apuano

Il dato territoriale sullo stato della pandemia nelle ultime 24 ore vede zero contagi e nessuna vittima del Covid tra Massa e Carrara

MASSA CARRARA — Nessun nuovo caso di positività a coronavirus Covid-19 è stato rilevato nelle ultime 24 ore in zona Apuane, a fronte di 198 tamponi molecolari e 24 test rapidi processati. Sono 7 le guarigioni dichiarate da ieri. Non si conta alcun nuovo decesso.

Questo raccontano i dati in arrivo con i bollettini emessi quotidianamente da Asl Nord Ovest e Regione Toscana. I ricoverati Covid presso l'ospedale Noa di Massa sono attualmente 7, dei quali 3 in terapia intensiva.

A livello provinciale sono emersi 0 contagi nelle ultime 24 ore, mentre la triste contabilità dei deceduti totali da inizio pandemia in provincia rimane stabile a 524 morti. Il bollettino della Regione conta un totale, ad oggi, di 13.301 persone positive a coronavirus in provincia di Massa Carrara.

Nel territorio della Asl Nord Ovest oggi sono 11 i nuovi casi riscontrati, mentre rimangono isolati in sorveglianza attiva per essere entrati in contatto con persone contagiate 4.296 cittadini. I guariti sono 589 in più di ieri.

