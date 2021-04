Al Cup niente contante, la Asl irremovibile

Dopo le proteste e l'intervento delle forze dell'ordine per l'impossibilità di usare la moneta l'Azienda conferma: "Pagamenti con carta o altrove"

MASSA — "L'Azienda è consapevole che possono verificarsi alcune criticità, soprattutto per i cittadini (e tra questi i soggetti fragili e gli anziani in particolare) che, sono abituati a pagare in contanti e che non dispongono di carte di pagamento elettronico. I nostri sportelli informativi sono appositamente istruiti per fornire ai cittadini ogni indicazione per pagare in contanti presso le farmacie pubbliche e private aderenti all’accordo regionale per i servizi Cup e diffuse sul territorio aziendale": parola della Asl Nord Ovest, che prende la parola dopo che nei giorni scorsi agli sportelli Cup di via Bassa Tambura la tensione era arrivata alle stelle richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine, nello specifico della guardia di finanza.

E niente: o così o altrove, è la risposta dell'azienda sanitaria sui pagamenti. L'altrove è in farmacia ma, nel caso dell'altro giorno, "da quello che si è potuto verificare, nel caso segnalato al cittadino è stato consigliato di pagare in contanti presso una farmacia ma, per motivi che l'Azienda sta cercando di appurare, il pagamento non è stato accettato". E il cittadino in questione si è esasperato.

La Asl adesso annuncia di voler "procedere ad una più diffusa informazione sulle possibili modalità di pagamento presso la struttura di via Bassa Tambura" e ricorda quali siano al momento: pagamento con bancomat o carta di credito agli sportelli Cup aziendali o presso le casse automatiche; pagamento via internet attraverso il portale della Regione Toscana https://iris.rete.toscana.it/public/ (inserendo il codice IUV e il codice fiscale) o sul sito https://www.uslnordovest.toscana.it (accedendo alla sezione “Servizi on line”); pagamento in contanti presso le farmacie pubbliche e private aderenti all’accordo regionale per i servizi Cup (prenotazione, incasso ticket ed attivazione tessera sanitaria).

Per chi non potesse usare questi strumenti di pagamento c'è anche la possibilità di pagare tramite conto corrente postale o tramite bonifico bancario ma, in questo caso, dopo il pagamento, per chiudere la posizione debitoria, è necessario consegnare copia della ricevuta presso uno sportello ASL (o trasmetterla via posta elettronica a ricevute.ticket@uslnordovest.toscana.it). Due viaggi, dunque, o un ulteriore confronto con percorsi digitali. "L'Azienda specifica inoltre che a breve sarà possibile pagare tramite Mav e, in contanti, anche in tabaccheria".