Il Covid continua a uccidere, oggi 1 vittima

Sono invece 10 i nuovi contagi mentre all'ospedale Noa rimangono 57 pazienti malati di Coronavirus. Ecco tutti i dati in dettaglio

MASSA — E' di 10 nuovi casi e purtroppo un decesso, un uomo di 90 anni, il bilancio odierno sulla situazione della pandemia da coronavirus Covid-19 nella zona delle Apuane nei dati sulle ultime ventiquattro ore in arrivo con i bollettini emessi quotidianamente da Asl Nord Ovest e Regione Toscana.

I nuovi positivi, mappati dalla Asl, sono così localizzati: Carrara 8, Massa 1, Montignoso 1. All'ospedale Noa di Massa rimangono ricoverati 57 pazienti Covid, di cui 14 in terapia intensiva.

A livello provinciale il contagio ha colpito 12 persone in più nelle ultime ventiquattro ore e sono 386 le vittime totali del virus da inizio pandemia. Il bollettino della Regione conta un totale, oggi, di 7.630 persone positive a coronavirus in provincia di Massa Carrara che rimane tra le province a più alto tasso di notifica.

Nel territorio della Asl Nord Ovest oggi sono 161 i nuovi casi riscontrati, mentre rimangono isolati in sorveglianza attiva per essere entrati in contatto con persone contagiate 10.200 cittadini. I guariti sono 216 in più.

Per leggere i dati relativi alla Lunigiana clicca qui.

Per leggere i dati relativi a tutta la Toscana clicca qui.