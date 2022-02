Al mercato parte il Risiko delle bancarelle

La disposizione del mercato del venerdì verrà rivista, e a doversi spostare saranno circa 30 banchi sui 160 ambulanti complessivamente presenti

MASSA — Al mercato di Marina di Massa parte il Risiko delle bancarelle. Dopo aver effettuato sopralluoghi tra i banchi per ascoltare i pareri di cittadini e operatori del mercato del venerdì, il sindaco Francesco Persiani e l'assessore Paolo Balloni hanno definito l'obiettivo: migliorare la fruibilità dell’area mercatale con un percorso commercialmente più idoneo che dia continuità ai posteggi delle bancarelle.

Così l'amministrazione comunale ha dato mandato agli uffici di rivedere la disposizione degli ambulanti. L'iter è regolato dalla normativa e prevede una tempistica minima di un paio di mesi. Gli operatori avranno così il tempo necessario per preparare il trasloco ed avvisare la clientela.

Tutti i 160 concessionari presenti nel mercato marinello riceveranno la Comunicazione di avvio del procedimento con la graduatoria degli aventi diritto al posteggio redatta secondo criteri di legge. Saranno obbligati a spostarsi solo i circa 30 titolari dei banchi posti nei tratti finali di via Zini e via Mazzini.

Tuttavia quanti vorranno aderire su base volontaria potranno inviare entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione l’apposita richiesta di spostamento per miglioria all'indirizzo di posta certificata del Comune. Gli uffici comunali provvederanno nei 10 giorni successivi a integrare la prima graduatoria e a redigerne una nuova e provvisoria che sarà pubblicata e inviata ai concessionari per le eventuali osservazioni.

A quel punto scatterà il conto alla rovescia per altri 10 giorni, e nel frattempo le imprese a partecipazione volontaria potranno anche rinunciare allo spostamento. Serviranno ulteriori 10 giorni per valutare osservazioni ed eventuali rinunce, quindi la graduatoria finale verrà ritrasmessa a ciascuna impresa e pubblicata sul sito del Comune per altri 10 giorni. Decorso questo ultimo periodo, i concessionari verranno convocati per la scelta del posteggio sulla base dell’ordine occupato in graduatoria.