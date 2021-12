Palazzo Ducale rimette a nuovo il cortile

Ovazione e richiesta di «bis» per Mattarella al Teatro del Maggio di Firenze

Nella sede della Provincia di Massa-Carrara sono iniziati i lavori di ripristino di accessibilità e fruibilità dell'area laterale all'aperto

MASSA — Sono iniziati nel Palazzo Ducale di Massa, sede della Provincia di Massa-Carrara, i lavori di ripristino della accessibilità e fruibilità del cortile interno laterale, sul versante di via Alberica: attraverso un intervento di risistemazione della pavimentazione sarà così possibile la restituzione di un'area patrimoniale del Palazzo alla città ed al turismo.

Le opere, per un importo pari a 78.171, sono finanziate sulla base del progetto europeo Gritaccess, acronimo che sta per Grand Itinéraire Tyrrhénien Accessible, che ha per capofila la Collettività territoriale della Corsica e mette insieme, oltre alla nostra Provincia, enti e istituzioni della Corsica, della Costa Azzurra, della Liguria, della Toscana e della Sardegna.

Alla nostra Provincia erano stati assegnati circa 211mila euro, 190mila dei quali da destinarsi inizialmente a due interventi: uno sulla cava romana di Fossacava nel Comune di Carrara, l’altro dedicato al miglioramento della fruibilità del Castello Malaspina attraverso interventi di potenziamento dell’accessibilità.

A seguito dei ritardi legati all’emergenza della pandemia e a problematiche relative al rilascio dei pareri favorevoli previsti per legge è stato necessario modificare questa seconda azione del progetto destinando il finanziamento ai lavori del cortile del Palazzo Ducale che hanno ottenuto il via libera definitivo dalla Soprintendenza archeologica di Lucca a metà Ottobre consentendo di approvare il progetto esecutivo alla fine di Novembre e di avviare la procedura di affidamento dei lavori.