Open day per vaccinare i bimbi, tutte le date

MASSA / PONTREMOLI — Entra sempre più nel vivo la campagna di vaccinazioni pediatriche anti Covid-19 ai bambini dai 5 agli 11 anni con tante opportunità di accesso diretto, senza prenotazione, su tutto il territorio provinciale.

Se l'Ospedale del Cuore della Fondazione Monasterio apre le porte domenica prossima 6 Febbraio dalle 9 alle 18 presso gli ambulatori posti al piano terra dell’ingresso principale dell’Ospedale, proseguono anche fino al 27 Febbraio le vaccinazioni nell'ambito della campagna straordinaria varata dalla Asl Nord Ovest.

Sino al 27 Febbraio è possibile accedere ad accesso libero alla vaccinazione pediatrica alla Casa della salute di Massa, dal lunedì al venerdì ore 17-19 e sabato e domenica ore 10-12 e 17-19.

La sede vaccinale del distretto sanitario di Pontremoli, invece, è aperta ad accesso libero per i vaccini ai bimbi dai 5 agli 11 anni ancora nelle date seguenti: nei giorni 6, 9, 13,16, 20, 21, 23 Febbraio in orario 8-13; nei giorni 5, 7, 8, 10, 11, 14,15, 17, 18, 19, 22 Febbraio in orario 14-19.