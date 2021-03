Mezzo milione per riprofilare la spiaggia

Nel pacchetto contro l'erosione costiera varato oggi dalla giunta regionale l'intervento per Marina e zona di Ronchi è il secondo più corposo

MASSA — Arriva mezzo milione per la riprofilatura della spiaggia tra Marina di Massa e la zona di Ronchi, con un intervento la cui conclusione è prevista entro il 30 giugno 2021. I fondi regionali per 500.000 euro sono parte di un pacchetto contenuto nella delibera approvata oggi con il primo stralcio di Documento Operativo per la Costa 2021, contenente le attività di ripristino della costa toscana ed in particolare delle spiagge maggiormente colpite dalle mareggiate dello scorso inverno.

Nell'elenco delle opere quella di Massa risulta al primo posto, ma al di là degli aspetti ordinali le risorse stanziate per l'intervento sul litorale apuano sono seconde per corposità solo a quelle riversate su Castiglione della Pescaia che ottiene 670.000 euro in un plafond regionale di 2 milioni e mezzo complessivi.

Adesso entro il 26 maggio vanno approvati i progetti esecutivi e gli schemi di affidamento dell'opera tanto attesa sul territorio da operatori balneari, istituzioni e cittadini. “L’erosione costiera – ha detto il presidente Eugenio Giani - è un fenomeno dinamico e conseguenza dei cambiamenti climatici che riguarda ampi tratti della costa toscana. Questo impone alla Regione di indirizzare le attività sia alle necessità di ripristino stagionale che alla programmazione di lungo periodo".

“Il Documento Operativo – ha spiegato l’assessora all’ambiente Monia Monni - vuol dare una risposta alle richieste dei territori più colpiti dall’erosione costiera e dagli eventi che hanno interessato ampi tratti del litorale toscano lo scorso inverno. Ma soprattutto è la conferma dell’impegno a voler affrontare questa tematica in modo concreto”.