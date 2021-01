Erosione costiera, i piani per Poveromo

Covid-19, Crisanti si vaccina in diretta: «Fondamentale per bloccare il virus»

Centomila metri cubi di sedimenti previsti per il ripascimento dell'area: lo annuncia la Regione, con l'assessore che prevede un imminente sopralluogo

MASSA — Per l’intervento di ripascimento di Poveromo è previsto il versamento di centomila metri cubi di sedimenti marini, provenienti dal dragaggio dell’accumulo presente nei pressi del porto di Viareggio e di quattromila metri di ghiaia provenienti da cave terrestri: lo annuncia la Regione Toscana dopo le mareggiate di questi giorni e le perplessità manifestate da cittadini, istituzioni e operatori balneari circa l'efficacia delle azioni di contrasto all'erosione costiera.

Da Palazzo Sacrati Strozzi, sede della giunta regionale a Firenze, ricordano che "la forte mareggiata che si è verificata in questi giorni, investendo il litorale settentrionale e meridionale della Toscana, ha rappresentato un evento caratterizzato da un’elevata intensità, per il quale la protezione civile aveva diramato anche allerta arancione per mareggiate e vento".

L'assessore regionale all'ambiente Monia Monni ricorda l'investimento regionale di 2,3 milioni di euro per il litorale di Massa, a sud del fosso Poveromo: "Si tratta di lavori che stanno interessando un ripascimento con ghiaia e poi in sabbia". Inoltre, nell'annunciare un imminente sopralluogo sulla costa per verificare la situazione, l'assessore ricorda l'impegno regionale in due diverse progettazioni sulla zona sud della foce del Frigido e su quella dei Ronchi.