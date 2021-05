Diritto allo studio, al via il pacchetto scuola

Fino a 300 euro di aiuti per studente grazie al Pacchetto Scuola per l'anno scolastico 2021-22 del Comune di Montignoso

MONTIGNOSO — Il “Pacchetto Scuola” è destinato agli studenti residenti in Toscana iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali, oppure a percorsi di Istruzione e Formazione Professionali (IeFP) presso una scuola secondaria di secondo grado o un'agenzia formativa accreditata.

Il contributo massimo erogabile è fissato in 300 euro a studente per qualunque classe di iscrizione.

Obiettivo? "Garantire il diritto allo studio – spiega l'Assessore Giorgia Podestà – con questa misura, finanziata dalla Regione Toscana, cerchiamo di sostenere le spese necessarie alla frequenza scolastica con un supporto economico per i libri scolastici, materiale didattico e i servizi che i nostri istituti garantiscono per i nostri alunni e alunne. Come sempre alla base del bando c’è un criterio di progressività e di assistenza alle famiglie con minor capacità economica, ovvero tutti i soggetti che non superano i 15.748,78 euro di Isee".

Come ogni anno, per presentare la domanda, i cittadini potranno consultare il sito Web del Comune di Montignoso all'interno della sezione “Scuola e Istruzione”, per visione del bando e delle modalità previste per la richiesta del pacchetto scuola.

La domanda potrà essere presentata all'Ufficio Protocollo o tramite PEC.