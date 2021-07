Nel Punto morbido si legge insieme in biblioteca

Torna il ciclo dei laboratori di lettura, e in biblioteca è allestito per i bambini uno spazio a loro misura con cuscini, sacchi e pouf

MONTIGNOSO — Un buon libro in compagnia: è la ricetta dei Laboratori di lettura, un ciclo di attività previste tutti i mercoledì alla Biblioteca civica di Montignoso in cui, spiega l'assessora Eleonora Petracci, "sarà possibile ritrovare una dimensione di convivenza e condivisione proprio attraverso i libri". Le attività saranno aperte a tutti, mentre tutti i venerdì i laboratori verranno realizzati per i bambini e le bambine dei centri estivi sia in biblioteca che direttamente all'interno dei plessi scolastici.

Ma non è tutto perché c'è anche il Punto morbido. Si chiama così lo spazio già esistente all'interno della struttura che ha reso la Biblioteca un angolo a misura di bambino: tantissimi libri per bambini da 0 a 6 anni, sedie, tavolini, cuscini e sacchi a pouf, tutto per rendere la lettura simpatica, divertente e anche confortevole. Il punto è stato finanziato dal Cepel all'interno di un progetto promosso su tutta la Provincia di Massa Carrara.

Tra le attività per i bambini le proposte spaziano da Alpi Apuane e l'ecosistema montano (6-11 anni), a Un mare di avventure (3-5/6-11 anni), Nel mio giardino il mondo (3-5/6-11 anni), La casa: libri sull'abitare (3-5/6-11 anni) e I colori (3-5 anni).