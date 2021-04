Per gli esercenti cambio al vertice in rosa

Per Confesercenti Carrara si apre l'era di Alida Vatteroni, eletta nella prima delle assemblee che fino a giugno coinvolgeranno l'area Toscana Nord

CARRARA — Alida Vatteroni è la nuova presidente Carrara di Confesercenti Toscana Nord. Prende il posto di Nando Guadagni che aveva concluso i due mandati previsti dallo statuto dell’associazione. L’elezione è avvenuta in occasione di una assemblea molto partecipata, per la prima volta in remoto, alla quale ha preso parte anche il presidente Toscana Nord Alessio Lucarotti. Alida Vatteroni, titolare di Foto Studio Ciak, avrà come vicepresidente Massimo Tatarelli della Libreria Il Pianeta Fantasia.

Completano la presidenza Paolo Bologna (Bagno Delfino), Alessandro Dell’Amico (Bar Tabacchi Da Ale), Debora Giampietri (Bar Agave), Nando Guadagni (Gidò Calzature), Antonio Lenzi (Bagno Nuova Italia), Gianmaria Menconi (Bar Bristol), Ivan Mirenda (Il Signore dei Fumetti), Morena Moretti (Abbigliamento La Ponderosa), Claudia Rinaldi (Claudia Pelletteria) e Giuliano Torre (Pasticceria Torre).

Carrara ha aperto il percorso assembleare della Confesercenti Toscana Nord che porterà al rinnovo di tutte le presidenze, per il quadrienno 2021-2025. Sono in tutto 28 gli appuntamenti previsti nelle province di Massa Carrara, Lucca e Pisa sulle quali opera Confesercenti Toscana Nord e che culmineranno il 6 giugno con il rinnovo della massima carica anche dell’associazione.