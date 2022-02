Al Festival di Sanremo la notte di Irama

Toscani in TV giovedì 03 febbraio 2022 ore 08:48

Con il brano "Ovunque sarai" il cantante nato a Carrara è tornato ad esibirsi in presenza gareggiando come big sul palco dell'Ariston

SANREMO — Con il brano "Ovunque sarai" il cantante carrarino Irama, al secolo Filippo Maria Fanti, ieri sera è tornato a esibirsi in presenza all'edizione 2022 del Festival di Sanremo dopo che lo scorso anno il Covid lo aveva costretto in quarantena e a gareggiare non sul palco dell'Ariston ma attraverso il video della prova generale.

Ma ieri sera Irama ha calcato la scena con la sua ballata che scandaglia il tema dell'attesa in amore, nei toni nostalgici di sonorità che sono quelle proprie dell'artista, con contaminazioni beat e un retroterra culturale che affonda le radici anche nel grande cantautorato italiano.

Nato a Carrara e cresciuto a Monza, Irama ha fatto il suo debutto proprio a Sanremo nel 2016 con il singolo "Cosa resterà" in gara nella categoria "Nuove Proposte". Poi, due anni dopo, ecco la popolarità presso il grande pubblico con la vittoria alla XVIII edizione di del talent show Amici di Maria De Filippi. Quindi di nuovo Sanremo nel 2019 lo consacra tra i big della musica italiana con “La ragazza con il cuore di latta”.