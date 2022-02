Scontro fra scooter, centauro grave in ospedale

È successo all'altezza del ponte dell'autostrada ad Avenza, e ad avere la peggio è stato uno dei due conducenti che ha riportato un trauma cranico

CARRARA — Centauro in ospedale in codice roso, ieri mattina, dopo lo scontro fra due scooter avvenuto in viale Zaccagna ad Avenza, all'altezza del ponte dell'autostrada.

L'incidente si è verificato a metà mattina e ad avere la peggio nell'impatto è stato il conducente di uno dei due mezzi, un uomo che ha riportato un trauma cranico contusivo.

L'ambulanza della Pubblica Assistenza di Carrara sezione Marina si è occupata di trasferirlo in codice rosso da dinamica all'ospedale Versilia. Le sue condizioni risultano stabili.