Il registro elettronico arriva in refettorio

Parte a giorni la novità di rilevazione digitale delle presenza nella mensa scolastica: consentirà di velocizzare la formulazione dell'elenco presenze

CARRARA — A partire dal 21 Febbraio il servizio interno alle scuole per la rilevazione delle presenze a mensa sarà completamente digitale: lo ha deciso l’amministrazione comunale con l’obiettivo di snellire e rendere più veloce la compilazione e successiva comunicazione al fornitore dell’elenco dei presenti a mensa.

La novità non riguarda direttamente le famiglie né il sistema di pagamento del servizio di refezione, bensì l’attività che svolgono quotidianamente le scuole per annotare il numero esatto di alunni, docenti e personale Ata che beneficia del servizio di refezione e comunicarlo al gestore per la preparazione dei pasti.

Questo elenco fino a poco tempo fa veniva compilato in forma cartacea: nell’ambito dei processi di digitalizzazione delle attività, dopo i primi mesi di sperimentazione in cui il sistema online è stato affiancato a quello tradizionale, dal 21 Febbraio le scuole carraresi diranno addio alla carta e passeranno definitivamente alla forma digitale.

Ogni istituto interessato al servizio di refezione attraverso un apposito tablet inserirà con un’unica operazione la presenza di alunni e adulti e prenoterà, contestualmente, il pasto alla ditta fornitrice. Nei primi giorni di passaggio al digitale l’Ufficio scuola sarà a disposizione del personale scolastico per affrontare eventuali criticità.

"La digitalizzazione delle rilevazioni rientra nel processo di ammodernamento dei sistemi che abbiamo avviato con l’obiettivo di rendere più moderna la macchina comunale. Il settore Istruzione ha già fatto molto su questo fronte ad esempio con le domande di iscrizione ai nidi, ai centri estivi o per il pacchetto scuola che da tempo si presentano solo online. Oggi facciamo un ulteriore passo in avanti", ha spiegato il sindaco Francesco De Pasquale, titolare della delega all’Istruzione.