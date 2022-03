Irpin, il momento dell'esplosione che ha causato la morte della mamma e dei due figli Irpin, il momento dell'esplosione che ha causato la morte della mamma e dei due figli

Attualità lunedì 07 marzo 2022 ore 08:37

Una palazzina in più per il Galilei-Marconi

L'istituto Galilei

Aule, laboratori e palestra: via libera al progetto in due lotti da oltre 6 milioni di euro complessivi per l’isituto superiore di Avenza

CARRARA — Nuovo blocco di aule, laboratori e palestra: è approvato il progetto da 6 milioni e 250mila euro per l’istituto Galilei - Liceo Marconi di Avenza, nel comune di Carrara. Il passo avanti nei lavori è frutto di un decreto del presidente della Provincia di Massa-Carrara Gianni Lorenzetti che ha dato il via libera alla progettazione. L’ente di Palazzo Ducale aveva avviato la procedura di progettazione nel corso del 2020 arrivando ad assegnare alla fine dei quell’anno l’incarico al raggruppamento temporaneo di professionisti Miano per un importo di circa 88mila euro. Gli elaborati sono stati consegnati agli uffici della Provincia alla fine del 2021 e prevedono un intervento suddiviso in due lotti: il lotto A riguarda la nuova palestra per circa 2 milioni di euro, mentre il lotto B è relativo alla realizzazione di una nuova palazzina. L’approvazione del progetto definitivo è preparatoria, per quanto riguarda il lotto A, per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza, la realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell’ambito del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) all’interno della Missione 4 dedicata proprio all’istruzione.