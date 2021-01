Al ponte di Avenza verso una nuova chiusura

Durerà una settimana e servirà a collaudare l'opera alla fine dei lavori, la cui durata è prevista ancora per un mese. Oggi il sindaco in sopralluogo

CARRARA — Serve ancora un mese di lavori per il ponte di via Gino Menconi a Avenza sulla cui esecuzione vigila un comitato di cittadini e dove oggi si è recato in sopralluogo anche il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale insieme ai tecnici della Regione Toscana, appaltatrice dell’opera.

Per la conclusione definitiva del cantiere si dovrà attendere ancora circa un mese: è prevista inoltre una nuova chiusura della viabilità, per non più di 7 giorni, che servirà a effettuare il collaudo dell’opera e tutti quegli interventi di rifinitura che non possono essere realizzati con le auto in circolazione, come ad esempio la segnaletica orizzontale.

Proprio i tecnici hanno fatto il punto sullo stato dell'arte spiegando che, terminati i lavori per il passaggio dei sottoservizi, sono in corso le opere di distacco e rimozione del vecchio ponte che verrà tagliato e asportato in tre parti. Successivamente è prevista la rimozione delle mensole di appoggio.

Contestualmente procedono i lavori di rifinitura dell’attraversamento che comprendono la pavimentazione del marciapiedi, la tinteggiatura dei new jersey e l’installazione di corrimano e ringhiere. Tra le ultimissime attività di cantiere ci sarà l’installazione di lampioni e perciò, ascoltate le segnalazioni del comitato, il sindaco ha chiesto e ottenuto dalla Regione l’impegno a provvedere a stretto giro a dotare la zona di una illuminazione provvisoria per garantire maggiore sicurezza e visibilità, soprattutto ai pedoni.