Veterinari cercasi per i gatti delle colonie

Sono molti i mici si trada da sterilizzare per contenere il randagismo felino, così l'amministrazione comunale ha varato un avviso per i medici

CARRARA — La prevenzione del randagismo passa in larga misura per le sterilizzazioni degli animali di strada. Così è anche per i gatti, e infatti per la sterilizzazione dei mici delle colonie feline l'amministrazione comunale recluta veterinari.

Il Comune ha pubblicato un avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse e successiva acquisizione di preventivi da parte di medici veterinari per l’affidamento del servizio relativamente alle colonie censite sul territorio comunale. Documentazione, termini e modulistica sono a disposizione sul sito istituzionale del Comune.

"La finalità - spiega una nota del Comune di Carrara - è quella di realizzare un’indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse da parte di veterinari, cliniche veterinarie, ospedali veterinari, ambulatori veterinari, per procedere all’affidamento diretto del servizio di sterilizzazione dei gatti appartenenti a colonie feline censite sul territorio comunale".

Le risorse ci sono, come spiega l'assessore ai diritti degli animali Anna Lucia Galleni: “Abbiamo stanziato fondi comunali al fine di supportare il contenimento delle nascite e il fenomeno del randagismo. E’ anche un modo per riconoscere l’importante lavoro che, sul nostro territorio, quotidianamente e in silenzio, svolgono molte persone che si prendono cura delle colonie feline con passione, abnegazione e sensibilità”.