Balzo Covid, 43 positivi in più in area apuana

Nel nuovo ospedale delle Apuane intanto rimangono ricoverati per Coronavirus 68 pazienti, 11 dei quali in terapia intensiva. I dati dal bollettino Asl

MASSA — Sono 43 oggi i nuovi contagi da coronavirus Covid-19 registrati in zona Apuane nelle ultime ventiquattro ore, con un balzo rispetto ai 22 di ieri. Questo il dato in arrivo con i bollettini emessi quotidianamente da Asl Nord Ovest e Regione Toscana.

I nuovi positivi, mappati dalla Asl, sono così distribuiti comune per comune: Carrara 17, Massa 22, Montignoso 4. All'ospedale Noa di Massa rimangono ricoverati poi 68 pazienti Covid, di cui 11 in terapia intensiva.

A livello provinciale il contagio colpisce 47 persone in più nelle ultime ventiquattro ore. Il dato fornito dal bollettino della Regione conta un totale, oggi, di 7.565 persone positive a coronavirus nel territorio di Massa Carrara che si conferma tra le province a più alto tasso di notifica.

Nel territorio della Asl Nord Ovest oggi sono 274 i nuovi casi riscontrati, mentre rimangono isolati in sorveglianza attiva per essere entrati in contatto con persone contagiate 11.546 cittadini.

