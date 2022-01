Aiuto ai consumatori, 2 posti di servizio civile

Si chiama "Le persone al centro – Adoc.chia la truffa!" il progetto rivolto a giovani fra 18 e 28 anni. Ecco quando e come candidarsi

MASSA-CARRARA — Ci sono due posti liberi di servizio civile per giovani che abbiano voglia di aiutare i consumatori nell'ambito del progetto "Le persone al centro – Adoc.chia la truffa!". Li mette a disposizione Adoc di Massa Carrara, associazione per i diritti e l’orientamento dei consumatori. A darne notizia il presidente di Adoc Toscana Nord, Mauro Bartolini. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato per le 14 del 26 Gennaio.

Possono presentare domanda tutti coloro che hanno compiuto 18 anni e non ne abbiano ancora compiuti 29 al momento della presentazione della domanda e che siano in possesso dei requisiti indicati dal bando.

Per 12 mesi i giovani volontari saranno coinvolti in azioni volte a migliorare il territorio, promuovere la cultura e supportare i cittadini. Ai volontari verrà corrisposto un rimborso mensile di 444,30 euro. Le domande vanno presentate soltanto online all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it