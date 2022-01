Nelle Apuane i nuovi casi sono 406

​I nuovi contagiati dal coronavirus nella provincia sono 556. Positivi sono emersi anche nei Comuni della Lunigiana. Un morto per Covid

MASSA CARRARA — Nelle ultime 24 ore sono emersi altri 556 positivi al coronavirus in provincia di Massa Carrara (ieri 159, due giorni fa 411).

Il totale dei contagiati da Febbraio 2020 è 32.020, la popolazione totale è 189.841. Nel bollettino della Regione Toscana è segnalato un morto per Covid in provincia. I decessi in totale sono 569.

Questa la distribuzione dei nuovi casi sul territorio (in ordine di incidenza giornaliera):

- Apuane (406 casi): Montignoso 46, Massa 212, Carrara 148

- Lunigiana (150 casi): Filattiera 11, Comano 3, Casole in Lunigiana 4, Mulazzo 9, Aulla 41, Licciana Nardi 16, Zeri 3, Bagnone 5, Tresana 5, Fivizzano 18, Villafranca in Lunigiana 11, Pontremoli 14, Fosdinovo 8, Podenzana 2