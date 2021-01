Covid, 11 nuovi casi e un'altra vittima

Usa, la telefonata in cui Trump chiede il ricalcolo dei voti in Georgia a suo favore

Nella Zona delle Apuane sono 11 i nuovi casi di positività rilevati nelle ultime ventiquattro ore. Ecco i dettagli dai bollettini di Regione e Asl

MASSA CARRARA — Sono 11 i nuovi casi di positività al Covid-19 rilevati nelle ultime ventiquattro ore in Zona Apuana secondo il dato in arrivo con i bollettini emessi quotidianamente da Asl Nord Ovest e Regione Toscana. C'è anche una vittima in più rispetto a ieri, si tratta un uomo di 64 anni.

I nuovi positivi, mappati dalla Asl, sono così distribuiti comune per comune: Carrara 5, Massa 4, Montignoso 2;

All’ospedale Apuane ci sono 53 ricoverati, di cui 10 in Terapia intensiva.

A livello provinciale il contagio ha colpito 13 persone in più nelle ultime ventiquattro ore, mentre la triste contabilità dei deceduti porta il totale provinciale delle vittime da inizio pandemia a 393. Il bollettino della Regione conta un totale, oggi, di 7.763 persone positive al coronavirus in provincia di Massa Carrara che si conferma tra quelle a più alto tasso di notifica.

