Covid, 16 nuovi casi tra Massa e Carrara

I dati epidemiologici per il territorio Apuano aggiornati alle ultime ventiquattro ore. 17 i nuovi positivi in provincia, fermi i decessi

MASSA CARRARA — Sono 17 i casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Massa Carrara. Nel rilevamento precedente erano stati 11.

14.589 le positività accertate sul territorio da inizio epidemia.

I dati emergono dal report sanitario trasmesso dalla Regione, che non segnala nuovi decessi collegabili al virus in provincia.

In base alla loro distribuzione sul territorio provinciale, 16 nuove positività interessano la Zona Apuana (Massa 6, Carrara 10). In Lunigiana è stato invece registrato un solo nuovo caso, precisamente ad Aulla.

In Toscana, nelle ultime 24 ore sono emersi 429 nuovi casi di Coronavirus su 19924 test (8372 tamponi molecolari e 11552 test rapidi). Il tasso dei nuovi positivi è 2,15% (7% sulle prime diagnosi). Per leggere i dati aggiornati sul Covid in Toscana cliccate qui.