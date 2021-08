Il Covid si porta via un'altra vita

Ponte di Genova, Cartabia: «Non c'è mai stato il rischio di prescrizione per il processo»

Sono 23 i nuovi contagi emersi nella Zona Apuana e in Lunigiana. Il report regionale con i dati sulle ultime ventiquattro ore

MASSA CARRARA — Il territorio apuano registra un'altra vittima sul fronte Coronavirus. Il report della Regione segnala oggi 5 decessi collegabili al virus in Toscana (2 uomini e 3 donne con un'età media di 79,2 anni), uno dei quali avvenuto in provincia di Massa Carrara, dove sono emersi anche 23 nuovi contagi.

Da quando ha messo piede nella provincia Apuana il Covid ha contagiato 13.941 persone, 529 non ce l'hanno fatta.

Questa la distribuzione delle nuove positività emerse in provincia: 14 sono stati rilevati nella zona Apuana (Massa 9, carrara 4, Montignoso 1), 9 in Lunigiana (Filattiera 2, Bagnone 1, Mulazzo 1, Licciana Nardi 2, Villafranca in Lunigiana 1, Pontremoli 1, Fivizzano 1).