Covid, tra le Apuane 473 nuovi positivi

Nuovo incremento per la curva epidemiologica registrata per i residenti tra Apuane e Lunigiana. Non risultano nuovi decessi nella provincia

MASSA CARRARA — Sono 473 i test antigenici e tamponi positivi che sono stati tracciati dalla Regione Toscana tra Apuane e Lunigiana, leggero incremento rispetto al dato delle 24 ore precedenti. Non risultano nuovi decessi.

In Toscana sono 571.128 i casi di positività al Coronavirus, 11.761 in più rispetto a ieri, e la provincia di Massa Carrara incide con 473 nuovi positivi che portano a 27.631 il totale da inizio pandemia.

Sul territorio i maggiori incrementi sono stati rilevati a Massa con 158 residenti contagiati nelle ultime 24 ore e Carrara con 160 nuovi positivi.

Qui sotto la tabella con gli incrementi giornalieri suddivisi per ogni comune toscano.

Resta ferma a 564 la conta dei decessi in provincia di Massa-Carrara quando sono 7.818 i deceduti dall'inizio dell'epidemia in tutta la Toscana.

Il tasso grezzo di mortalità toscano per Covid-19 è di 211,7 per 100.000 residenti contro il 237,3 per 100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa-Carrara (297 per 100.000), Prato (258,2 per 100.000) e Firenze (250,1 per 100.000), il più basso a Grosseto (115,2 per 100.000).