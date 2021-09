Temporali e grandinate, Apuane in allerta

Von der Leyen elogia Bebe Vio, tutto il Parlamento Europeo in piedi l'applaude

La protezione civile regionale ha diramato un'allerta arancione per la provincia di Massa Carrara. Previsti rovesci e forti temporali

MASSA CARRARA — Giovedì di maltempo in Toscana. Le previsioni meteorologiche per la giornata di domani parlano di rovesci e temporali di forte intensità, vento e grandinate, attese prima nelle zone a nord-ovest della regione per poi estendersi al resto del territorio.

Per questo la sala operativa della Protezione civile regionale ha emanato un'allerta meteo dalle 7 alle 24 di domani, al momento arancione per le province di Massa Carrara e Lucca e gialla per le altre.

La Regione non esclude tuttavia un peggioramento delle previsioni.