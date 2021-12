Un piccolo Paese come la Lituania non può dare noia al gigante cinese Un piccolo Paese come la Lituania non può dare noia al gigante cinese

Attualità venerdì 17 dicembre 2021 ore 18:17

Tra Apuane e Lunigiana 59 nuovi positivi

I nuovi contagiati dal coronavirus sono residenti in maggioranza tra Massa e Carrara, ma ci sono casi in diversi Comuni. Zero decessi per Covid

MASSA CARRARA — Nelle ultime 24 ore in provincia di Massa Carrara sono emersi 59 nuovi positivi al coronavirus, ieri erano stati 57. Il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia è 16.573. Non sono segnalate vittime di Covid. Le persone che hanno perso la vita in questa pandemia in provincia sono 548. Questa la provenienza dei nuovi casi, Comune per Comune: Pontremoli 7, Villafranca in Lunigiana 4, Filattiera 1, Mulazzo 1, Licciana Nardi 2, Carrara 22, Massa 20, Aulla 2