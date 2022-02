La grande donazione per la Casa del Cuore

Realizzare una casa di accoglienza vicina all'Ospedale del Cuore: con questo obiettivo Conad ha donato 264mila euro alla Fondazione Monasterio

MASSA — Realizzare una casa di accoglienza vicina all'Ospedale del Cuore di Massa: con questa finalità Conad Nord Ovest ha donato 264mila euro alla Fondazione Monasterio. La somma è stata raccolta col contributo dei clienti grazie all'iniziativa di collezionamento di 20 soggetti natalizi realizzati con materiale green “Con tutto il cuore per un grande progetto di solidarietà”.

Per ogni premio distribuito, Conad Nord Ovest ha devoluto 50 centesimi, dando una mano concreta a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il più normale possibile. L’importo raccolto a livello regionale è stato donato alla Fondazione Monasterio per sostenere il progetto “Casa del Cuore” che favorirà la costruzione di una casa di accoglienza nei pressi dell’Ospedale del Cuore destinata alle famiglie dei bambini sottoposti ad interventi di cardiochirurgia.

Si tratta, nello specifico, di gestanti cardiopatiche o portatrici di bambini cardiopatici, e famiglie i cui figli devono essere sottoposti ad un intervento al loro piccolo cuore in modo da garantire le migliori condizioni di sicurezza e di vicinanza. Le strutture che si trovano in prossimità dell’Ospedale del Cuore, gestite dai Volontari dell’Associazione “Un cuore, un mondo”.

Accolgono pazienti e famiglie in modo gratuito: questo permette al personale della Monasterio di potersi prendere cura, con estremo orgoglio, di piccoli pazienti che intraprendono un lungo viaggio dalle altre regioni Italiane e dall’estero.

In 8 edizioni, la campagna solidale “Con Tutto il Cuore” ha permesso a Conad Nord Ovest di donare complessivamente in Toscana oltre 1.440 milioni di euro interamente devoluti a favore delle strutture pediatriche del territorio per l’acquisto di importanti macchinari e per sostenere progetti utili a garantire le migliori cure a tanti piccoli pazienti.

E ieri a Massa si è svolto l’incontro per la simbolica consegna della donazione presso la l’Ospedale del Cuore alla presenza del presidente Conad e Conad Nord Ovest Valter Geri, del direttore Rete Toscana Alessandro Penco, di una rappresentanza dei soci Conad Nord Ovest e del direttore generale della Fondazione Monasterio Marco Torre.