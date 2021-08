Covid, i contagi risalgono tra le Apuane

Rave illegale sul lago di Mezzano, un gruppo di livornesi: «Alla gente piace drogarsi, per questo viene qui»

Il virus non molla la provincia di Massa Carrara. Sono 15 i tamponi positivi emersi a Massa e 7 quelli registrati a Carrara nelle ultime 24 ore

MASSA — I positivi al coronavirus Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore aumentano in zona Apuane. Non si registrano nuovi decessi. Questo raccontano i dati in arrivo dalla Regione Toscana.

Oggi sono stati registrati 15 nuovi casi a Massa e 7 a Carrara. Incremento di positivi anche per Aulla 3, Montignoso 2, Fivizzano 1, Fosdinovo 1, Pontremoli 1, Tresana 1 e Zeri 2.

La triste conta dei deceduti totali da inizio pandemia in provincia è di 529 morti.

Nel territorio della Asl Nord Ovest oggi sono 252 i nuovi casi riscontrati.

