Amministrative, come richiedere il voto assistito

Domenica e lunedì si tengono le elezioni comunali di Bagnone, Montignoso e Pontremoli. Le indicazioni per chi non può recarsi ai seggi

PROVINCIA DI MASSA CARRARA — Domenica e lunedì prossimi, 3 e 4 Ottobre, anche nella provincia di Massa Carrara si svolgeranno le elezioni amministrative. I comuni interessati sono Montignoso, Pontremoli e Bagnone. Gli elettori che non possono recarsi al seggio per impedimenti di salute possono richiedere il voto assistito. Per ottenere la certificazione sanitaria, gli ambulatori a cui rivolgersi sono i seguenti.

per gli elettori del comune di Montignoso l’ambulatorio di Medicina legale di Massa, viale Risorgimento 18 (telefono 0585 493058-59-60), nelle giornate di sabato 2 Ottobre (orario 9-11), di domenica 3 Ottobre (orario 9-11 e 15-17), e di lunedì 4 Ottobre (orario 9-11).

per gli elettori dei comuni di Pontremoli e Bagnone è operativo il distretto di Pontremoli, in via Mazzini 48 (telefono 0187 462504), nella giornata di sabato 2 Ottobre (orario 9,30-11,30), nella giornata di domenica 3 Ottobre (orario 9,30-11,30 e 15,30-16,30), nella giornata di lunedì 4 Ottobre (orario 9,30-11,30).

Nella giornata di domenica 3 Ottobre (orario 10,30-12,30) sarà inoltre possibile per tutti gli elettori rivolgersi anche all’ambulatorio di Oculistica al piano terra dell'ospedale delle Apuane (tel. 0585 4931- 0585 498288).

Per richiedere la certificazione nei giorni precedenti alla data delle elezioni è necessario prendere appuntamento alla Medicina legale di Massa (telefono 0585 493054 - 0585 493059 o email adele.gassani@uslnordovest.toscana.it o stefano.delfiandra@uslnordovest.toscana.it) o alla Medicina legale di Aulla nel quartiere Gobetti (telefono 0187 423468-466 o email visitefiscalilunigiana@uslnordovest.toscana.it).