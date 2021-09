Trasferimento in vista per il medico di base

Se ne va in un altro ambito territoriale la dottoressa Lenzi, così dal mese prossimo i suoi assistiti dovranno scegliere un nuovo professionista

MASSA / MONTIGNOSO — A partire dal 30 settembre prossimo la dottoressa Francesca Lenzi, medico di famiglia dell'ambito territoriale di Massa-Montignoso, cesserà la propria attività per trasferirsi in un altro ambito territoriale. Ecco dunque che i suoi assistiti dovranno effettuare il cambio del medico di famiglia.

Come? Anche online, senza necessità di recarsi agli sportelli e liberi da vincoli di calendario. La modalità digitale è accessibile sia da computer che da dispositivi mobili e vi si accede con: Applicazione Web, fruibile tramite portale Open Toscana su PC, tablet e smartphone, App SmartSST di Regione Toscana per smartphone e tablet, Totem PuntoSI disponibili presso le Aziende sanitarie. Il portale Open Toscana permette l'accesso alla funzionalità di scelta del medico alla sezione Servizi Toscana e quindi Salute, utilizzando per autenticarsi la tessera sanitaria, che deve essere attivata, oppure il sistema di identità digitale Spid.

L’Asl Nord Ovest ha messo a disposizione anche una propria modalità online, accessibile dal sito istituzionale dove è presente un modulo elettronico compilabile via web per avanzare richiesta di cambio del medico o del pediatra. Può essere utilizzato dai cittadini con iscrizione, in corso di validità, al servizio sanitario regionale ed essere compilato per se stessi, per i propri figli minori o per persone per le quali si esercita la tutela. Le preferenze potranno essere espresse a favore di medici del proprio Comune di residenza o domicilio.

"Solo nell’impossibilità di utilizzare le modalità indicate - raccomanda l'azienda sanitaria - è possibile rivolgersi agli sportelli con funzione di anagrafe sanitaria presenti nei distretti aziendali".