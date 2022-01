Piante in sicurezza, riapre una parte di parco

Torna il pubblico nell'area chiusa dopo il fortunale dello scorso autunno. Accessibile per ora solo la parte centrale, poi si interverrà sulle pinete

MASSA — Riapre almeno in parte da oggi il parco dell’Ugo Pisa: l’amministrazione comunale ha provveduto ad attuare una serie di interventi per mettere in sicurezza la parte centrale e restituirla alla cittadinanza. In quell’area, infatti, le alberature sono meno fitte e sono necessari interventi minori rispetto alle pinete lato Viareggio e lato Carrara.

Il parco era stato chiuso a fine Settembre dopo la caduta di diverse piante causata da una tromba d’aria. A seguito del fortunale, l’amministrazione aveva richiesto il parere dell’agronomo Marta Buffoni per verificare lo stato di salute del parco. La perizia ha evidenziato una situazione di pericolo rispetto ad alcune alberature nell’area centrale del parco e nelle pinete, attaccate da un parassita infestante e quindi in gravi condizioni fitosanitarie.

“Prima di riaprire il parco, abbiamo voluto approfondire lo stato della pineta, ma restituire il bene paesaggistico in totale sicurezza era un impegno che ci eravamo presi”, dichiara il sindaco Francesco Persiani. “Abbiamo ripristinato una situazione di sicurezza nell’area centrale, che era quella che presentava minori criticità, ed ora proseguiremo la progettazione necessaria nelle altre due zone così come indicato nella relazione dell’agronomo”.

“A fine anno l’amministrazione ha stanziato i fondi necessari per il primo lotto di lavori che ha comportato la messa in sicurezza delle alberature pericolose, ma anche la realizzazione di una recinzione per impedire l’accesso alle pinete da ripristinarsi con lavori successivi”, aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Marco Guidi.