Ristoratori contro lanciano l'hashtag #iorispetto

Dal sindacato il presidente provinciale si dichiara contrario alla protesta dei pubblici esercizi che vogliono aprire a dispetto dei divieti

MASSA — Ristoratori contro: a Massa Carrara il presidente provinciale di Fiepet di Confesercenti Toscana Nord boccia l'hashtag #ioapro e lancia quello #iorispetto. Il sindacato dei pubblici esercizi prende così le distanze dai ristoratori che hanno annunciato la volontà di rimanere aperti a dispetto dei divieti imposti dalle misure anti-contagio da coronavirus Covid-19.

“Non si discute dei problemi e delle criticità che sta vivendo la nostra categoria in questo difficile momento storico – spiega il presidente Francesco Bennati - ma sicuramente gli urlatori che senza se e senza ma si lanciano in una disobbedienza civile lesiva per la sanità pubblica non possono trovare nel nostro modo di vere le cose un riferimento sensato".

"Siamo da sempre al fianco dei ristoratori, dei baristi, ma non a caso. Ci siamo da anni e non solo adesso in emergenza Covid. Lo facciamo con uno sguardo sempre presente alla professionalità alla competenza e soprattutto con una visone apolitica", afferma.

“Non rispettare le regole è anche lesivo nei confronti di chi le regole le rispetta e giorno per giorno va avanti cercando di trovare un punto di incontro fattibile. Chiedere di aprire in queste situazioni pandemiche è completamente fuori luogo - afferma tranchant - e non solo rischia di aumentare i contagi ma al contempo denigra tutta la categoria bollandola come menefreghista e irrispettosa per la salute pubbblica”.

La conclusione del presidente Fiepet Massa Carrara indica una via divera: “Dobbiamo chiedere a gran voce ristori, rimborsi e un piano di detassazione dei contributi fissi comunali. Riaprire nelle attuali condizioni non è possibile. La rabbia della categoria, anche se come in questo caso espressa in maniera inopportuna, è giustificata".